Политика

ТАССТАССТрамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Дональд Трамп
По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 21:10

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