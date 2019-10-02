Политика

ТАССТАССТрамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Дональд Трамп
Происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, религию, вооружённые силы и их данные Богом права граждан Соединённых Штатов Америки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 21:42
с чего всё началось
"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter
.
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