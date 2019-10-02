с чего всё началось

Происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, религию, вооружённые силы и их данные Богом права граждан Соединённых Штатов Америки.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

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Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

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Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

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