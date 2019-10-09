Армия и оружие
ИнтерфаксТрамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.
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Армия и оружие
Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек
Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.
Вести.Ru 15:55
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета 11:08
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily вчера в 05:49
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости 15:51
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Армия и оружие
Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции
Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Политика Сегодня 17:59
Теннис
Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:43
Общество
В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей
В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
АБН вчера в 13:16
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Интерфакс 09:03
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости вчера в 18:15
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Футбол
Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
Sport24.ru 19:58
Политика
Путин поручил создать единый перечень стимулирующих выплат для медиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть создание единого перечня выплат для работников медицинской сферы, которые бы носили стимулирующий характер.
Известия вчера в 15:48