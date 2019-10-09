Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.

Армия и оружие Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Политика Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Гаджеты В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.

Происшествия В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Армия и оружие Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Теннис Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".

Общество В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Здоровье Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Политика Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Политика Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.

Гаджеты «Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

Футбол Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.