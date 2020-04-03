Коронавирус
РИА НовостиТрамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
Футбол
Карпин подрался с охраной аэропорта в Москве
Здоровье
Еще три человека заболели коронавирусом в Липецкой области
В регионе зафиксировали три новых случая коронавирусной инфекции на 3 апреля, диагнозы поставлены официально.
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного роста накануне
Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Происшествия
В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов
Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Авто
Audi в России отзывает более 800 автомобилей
Немецкая компания Audi отзывает в России 833 купе Audi TT.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Политика
Путин назначил врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Общество
За сутки в России выявлен 601 случай заражения коронавирусом
Новые заболевшие зарегистрированы в 32 регионах России, передаёт оперативный штаб. 448 случаев зафиксировано в Москве, 34 — в Подмосковье.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Общество
Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса
В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
Общество
Пропускная система для транспорта начала действовать на Кубани
Выдадут их только сотрудникам предприятий, чья сфера деятельности утверждена постановлением губернатора, а также владельцы транзитного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Общество
За сутки в США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
Как сообщает Agence France-Presse, за последние 24 часа в Америке от коронавируса скончались еще 1169 человек.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Общество
Впервые в китайском городе запретили есть кошек и собак
Шеньчжень стал первым китайским городом, в котором запретили употребление в пищу кошек и собак. Новые правила вступают в силу с 1 мая.
Гаджеты
Redmi представит дебютное носимое устройство уже сегодня
Китайский бренд Redmi сделал официальное объявление, что дебютное носимое устройство компании будет презентовано в рамках пресс-конференции Mi Fan Festival, посвященной десятилетию компании Xiaomi.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Общество
В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Здоровье
На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Армия и оружие
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России
Сокращение ядерных арсеналов США и России происходит в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).