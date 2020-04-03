Коронавирус
РИА НовостиТрамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Читать в источнике
Оценить977
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Здоровье
Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции
Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса
За последние сутки с 1 апреля 2020 года в России зафиксирован 771 новый случай заболевания COVID-19 в 29 регионах.
Общество
Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля
Введенный 31 марта режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Общество
Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России
Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
Общество
В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Чечне ввели комендантский час
Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Гаджеты
В Сети появились данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предполагается, что в новых смартфонах не будет функции 3D Touch, но эксперты называют это преимуществом iPhone SE 2020, так как отсутствие механизма улучшит автономность девайса.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Происшествия
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Политика
США оплатили половину доставленного из России медоборудования
США действительно оплатили половину стоимости медицинского оборудования, которое направила Россия на помощь стране в борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Происшествия
В Перми у двух сотрудников краевой больницы нашли признаки пневмонии
Девять пациентов пациентов находятся в больнице с симптомами ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, в том числе два сотрудника краевой инфекционной больницы с признаками пневмонии.
Общество
В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть
В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Технологии
Новая тест-система на коронавирус зарегистрирована в России
В компании сообщили, что новый набор полностью соответствует всем необходимым требованиям Минздрава России и ВОЗ по диагностике коронавируса нового типа.
Финансы
Курс доллара на открытии упал ниже 77 рублей
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг 76,98 рубля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Общество
Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму
Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19
Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Общество
«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете
В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.