Здоровье Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Чечне ввели комендантский час Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Гаджеты В Сети появились данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020 Предполагается, что в новых смартфонах не будет функции 3D Touch, но эксперты называют это преимуществом iPhone SE 2020, так как отсутствие механизма улучшит автономность девайса.

Здоровье В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

Политика США оплатили половину доставленного из России медоборудования США действительно оплатили половину стоимости медицинского оборудования, которое направила Россия на помощь стране в борьбе с распространением коронавируса.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

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Единоборства Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.

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Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

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Общество «Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .