Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

РИА Новостивчера в 19:28

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

РБКвчера в 20:45

Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:37

Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом

Коммерсантъвчера в 19:31

Трамп о помощи из России: Путин любезно предложил, я — принял

REGNUM01:29

Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США

Интерфаксвчера в 19:40

Трамп назвал поставку медпомощи из России чрезвычайно любезным жестом

ТАССвчера в 19:38
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Здоровье

Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции

Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Москва 24 02:13
Общество

В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

За последние сутки с 1 апреля 2020 года в России зафиксирован 771 новый случай заболевания COVID-19 в 29 регионах.
ToDay News Ufa вчера в 06:01
Общество

Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля

Введенный 31 марта режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля.
Российская газета 02:45
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Общество

Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России

Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
МедиаПоток вчера в 01:51
Общество

В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 03:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 01 апреля в 11:18
Гаджеты

В Сети появились данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предполагается, что в новых смартфонах не будет функции 3D Touch, но эксперты называют это преимуществом iPhone SE 2020, так как отсутствие механизма улучшит автономность девайса.
NewInform 02:28
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Известия вчера в 21:25
Происшествия

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета вчера в 14:01
Политика

США оплатили половину доставленного из России медоборудования

США действительно оплатили половину стоимости медицинского оборудования, которое направила Россия на помощь стране в борьбе с распространением коронавируса.
ТВ Центр вчера в 07:16
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Происшествия

В Перми у двух сотрудников краевой больницы нашли признаки пневмонии

Девять пациентов пациентов находятся в больнице с симптомами ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, в том числе два сотрудника краевой инфекционной больницы с признаками пневмонии.
Properm.ru 02:34
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Технологии

Новая тест-система на коронавирус зарегистрирована в России

В компании сообщили, что новый набор полностью соответствует всем необходимым требованиям Минздрава России и ВОЗ по диагностике коронавируса нового типа.
Online47.ru 03:17
Финансы

Курс доллара на открытии упал ниже 77 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг 76,98 рубля.
Компания 03:29
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Общество

Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
Бизнес-газета 03:38
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
REGNUM 02:30
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Общество

«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете

В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Znak.com вчера в 22:45
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
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