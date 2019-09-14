Политика
ТАССWSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Актуальные Новости вчера в 03:12
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов
Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Фигурное катание
Медведева выиграла серебро на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International, который проходит в канадском городе Оквилл.
Sport24.ru вчера в 18:34
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
На автосалоне во Франкфурте Audi продемонстрировала свой проект AI:TRAIL quattro.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Транспорт
Почти 50 станций метро построят в Москве до конца 2023 года
Отмечается, что в 2019 году планируется достроить шесть станций, а с 2020-го до конца 2023 года — еще 41 на расстояние 100 км, а также пять электродепо.
Известия вчера в 17:16
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске начала ядерной войны
Сергей Рябков добавил, что механизмы предотвращения ядерной войны существуют ещё с конца прошлого века.
Life.ru 12 сентября в 07:02
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Политика
Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
РИА Новости вчера в 13:32
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 01:40
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 12 сентября в 01:17
Политика
Группа «Альфа» СБУ понесла потери в ходе «засекреченной» операции в Одесской области
В материале одесского информационного ресурса «Думская» сообщается, что в ходе спецоперации подразделения Службы безопасности Украины понесло потери.
Военное обозрение 01:17