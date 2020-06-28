Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал причину исключения России из G8

Американский президент Дональд Трамп рассказал, почему США в свое время настаивали на прекращении членства России в G8. По мнению главы США, это произошло потому, что Москва "обыграла" его предшественника Барака Обаму и тогдашнего вице-президента Джо Байдена на внешнеполитической арене.
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Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
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