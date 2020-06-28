Американский президент Дональд Трамп рассказал, почему США в свое время настаивали на прекращении членства России в G8. По мнению главы США, это произошло потому, что Москва "обыграла" его предшественника Барака Обаму и тогдашнего вице-президента Джо Байдена на внешнеполитической арене.

Армия и оружие Анкара и Тегеран вынуждают Москву сделать выбор Министр обороны Турции Хулуси Акар «вдруг» заявил, что Анкара «вновь намерена перейти к осуществлению военных операций на территории сирийской провинции Идлиб». 17

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,5K

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Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России. 69

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 5

Футбол «Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Технологии Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения. 6

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Футбол Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак» Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».