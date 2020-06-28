Политика
Газета.RuТрамп назвал причину исключения России из G8
Американский президент Дональд Трамп рассказал, почему США в свое время настаивали на прекращении членства России в G8. По мнению главы США, это произошло потому, что Москва "обыграла" его предшественника Барака Обаму и тогдашнего вице-президента Джо Байдена на внешнеполитической арене.
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Армия и оружие
Анкара и Тегеран вынуждают Москву сделать выбор
Министр обороны Турции Хулуси Акар «вдруг» заявил, что Анкара «вновь намерена перейти к осуществлению военных операций на территории сирийской провинции Идлиб».
REGNUM 07:51
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Российская газета 06:22
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Технологии
Бета-версия iOS 14 обнаружила «шпионскую» функцию в TikTok
Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020 Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения.
The GEEK вчера в 06:56
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Футбол
Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
RT на русском 14:36
Политика
Саакашвили: Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
По дерегуляции экономики Россия ушла далеко-далеко вперёд Украины.
News.ru 14:33
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Футбол
Сборная врачей Москвы провела футбольный матч с командой блогеров
Сборная врачей Москвы провела благотворительный футбольный товарищеский матч с командой блогеров «Амкал».
RT на русском 14:20
Политика
Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 14:07
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru 26 июня в 16:59
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51