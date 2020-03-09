Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в понедельник в своем твиттере.
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