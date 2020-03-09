Энергетика
ИнтерфаксТрамп приветствовал обвал мировых цен на нефть
Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в понедельник в своем твиттере.
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Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
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Общество
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Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
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Общество
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В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
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Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
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Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
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Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.