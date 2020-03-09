Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынков.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Энергетика Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Энергетика Российские нефтяники были готовы к падению котировок нефти Российские нефтяники были готовы к падению котировок до $32 за баррель и ниже. Об этом заявил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

Общество Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17 Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Общество В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.

Наука Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.