Экономика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал причину падения нефтяных котировок

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией.
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Дональд Трамп
Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРосбалт 11:23

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