Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией.

Экономика Доллар подорожал до 72 рублей из-за падения цены на нефть Нефть падает в цене на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ в Вене не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Общество Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17 Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Происшествия Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.

Армия и оружие Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

Общество В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус Власти Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали заражение новым типом коронавируса у гражданина России, сообщает Минздрав страны.

Футбол Павел Мамаев забил в первом официальном матче за «Ростов» Футболист Павел Мамаев дебютировал за «Ростов» в своем первом официальном матче после того, как отбыл заключение за участие в двух драках в Москве.

Общество В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.