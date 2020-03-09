Экономика
Газета.RuТрамп назвал причину падения нефтяных котировок
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter. По его мнению, причиной обвала нефтяного рынка стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией.
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Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРосбалт 11:23
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