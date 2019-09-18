Президент США Дональд Трамп назвал пять кандидатур на пост советника по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона. Фамилии кандидатов Трамп назвал в ходе пресс-конференции во вторник.

Трамп назвал пять кандидатов на пост советника по нацбезопасности

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