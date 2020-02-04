Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове

Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя. В твиттере он назвал себя единственным победителем этих кокусов.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп победил во время голосования на прошедших в Айове собраниях избирателей (кокусах) республиканцев, говорится в сообщении
 партии штата в Twitter.
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