Политика

РБКРБКТрамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

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Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

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Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

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Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
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Кто вернулся из России на Украину

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В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
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Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
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Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной

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Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

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СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара

Некоторые игроки «Барселоны» были готовы оказать финансовую помощь клубу, чтобы осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
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