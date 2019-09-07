Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

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