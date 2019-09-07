Политика
РБКТрамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Политика
В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Шоу-бизнес
Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви
Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».
Discover24 12:20
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Фигурное катание
Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:21
Технологии
Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
Ferra 11:47
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Авто
Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл вызваны к стюардам
F1news.ru 12:48
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
Невские Новости 12:08
Общество
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
RT на русском 01:02
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Футбол
СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара
Некоторые игроки «Барселоны» были готовы оказать финансовую помощь клубу, чтобы осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 12:51
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56