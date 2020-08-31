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РИА Новости
РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
 он в Twitter.
RT на русском17:46
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РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

РИА Новости20:34
РБК

Трамп назвал способ остановить беспорядки в США

РБК19:19
Взгляд.ру

Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

Взгляд.ру17:43
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
Московский Комсомолец

Трамп: прекратить насилие и беспорядки в США можно только силой

Московский Комсомолец17:44
Газета.Ru

Трамп указал, за счет чего можно остановить насилие в США

Газета.Ru17:59
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Власти Башкирии, владеющей 38,3% АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия"), не могли влиять на итоговые решения акционеров по социальной политике, дивидендным выплатам и стратегии развития предприятия, заявил глава республики Радий Хабиров.
Интерфаксвчера в 14:20
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Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ru28 августа в 16:57
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru29 августа в 03:45
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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
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Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactor29 августа в 12:05
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