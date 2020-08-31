Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Смотрите также
Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез
Ивлеева показала провокационное фото в бикини
В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля
В Новосибирске потушили пожар на складе с лакокрасочной продукцией
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез
В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
он в Twitter.
Подробнее о событии