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РИА Новости
РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
 он в Twitter.
RT на русском17:46
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Московский Комсомолец

Трамп: прекратить насилие и беспорядки в США можно только силой

Московский Комсомолец17:44
Известия

Трамп заявил о возможности прекратить беспорядки в городах только силой

Известия19:45
РБК

Трамп назвал способ остановить беспорядки в США

РБК19:19
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
РИА Новости

Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось

РИА Новости01:00
Взгляд.ру

Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

Взгляд.ру17:43
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез
Российская газета01:00
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Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+129 августа в 07:39
2

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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Минэкономики учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года

Макропрогноз Минэкономики, на котором основываются бюджетные расчеты, будет внесен в Белый дом ориентировочно 10 сентября, правительство должно рассмотреть его 17 сентября.
Коммерсантъ17:59

Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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