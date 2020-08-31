Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
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"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем Twitter
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