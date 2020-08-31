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РИА Новости
РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем Twitter
.
РИА Новости02:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

РИА Новости02:54
Lenta.ru

Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Lenta.ru19:55
Московский Комсомолец

Трамп: прекратить насилие и беспорядки в США можно только силой

Московский Комсомолец17:44
РБК

Трамп назвал способ остановить беспорядки в США

РБК19:19
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
Известия

Трамп заявил о возможности прекратить беспорядки в городах только силой

Известия19:45
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
РИА Новости02:34
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Почти 50% опрошенных «Левада-центром» москвичей считают, что итоги электронного голосования можно сфальсифицировать

«Левада-центр» отмечает, что лучше всего к самой идее относятся те, кто поддерживает действующую власть, а ее противники, напротив, находят в электронном голосовании минусы.
Эхо Москвы03:10

В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
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