В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.