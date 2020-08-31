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РИА Новости
РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
 он в Twitter.
RT на русском17:46
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РИА Новости

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

РИА Новости20:34
Взгляд.ру

Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

Взгляд.ру17:43
Газета.Ru

Трамп указал, за счет чего можно остановить насилие в городах США

Газета.Ru17:59
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
Московский Комсомолец

Трамп: прекратить насилие и беспорядки в США можно только силой

Московский Комсомолец17:44
РБК

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

РБК19:19
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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