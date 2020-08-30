Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

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Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», — заявил он.