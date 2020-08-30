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РБК
РБК

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
 он в Twitter.
RT на русском17:46
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РИА Новости

Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

РИА Новости20:34
РБК

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

РБК19:19
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
Газета.Ru

Трамп указал, за счет чего можно остановить насилие в городах США

Газета.Ru17:59
Московский Комсомолец

Трамп: прекратить насилие и беспорядки в США можно только силой

Московский Комсомолец17:44
Взгляд.ру

Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

Взгляд.ру17:43
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов
N+129 августа в 07:39
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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20 земских учителей трудоустроили в сёла Забайкалья и выплатят по 2 млн рублей

Министерство образования Забайкальского края трудоустроило 20 учителей по программе «Земский учитель» и выплатит по 2 миллиона рублей за работу в сёлах, сообщила 30 августа в эфире ГТРК «Чита» исполняющая обязанности министра образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Бянкина.
Чита.Рувчера в 07:48
1

Власти Орегона и Портленда обвинили Трампа в разжигании насилия в США

Губернатор американского штата Орегон, представитель Демократической партии Кейт Браун обвинила президента США Дональда Трампа в создании предпосылок для разгула насилия в городах страны, в том числе Портленде.
Известия20:14