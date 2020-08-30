Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
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Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
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Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал
он в Twitter.
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Трамп назвал единственный способ остановить насилие в городах с беспорядками
Комсомольская правда18:17