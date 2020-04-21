Энергетика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
Читать в источнике
Комментировать22
Дональд Трамп
Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59

Подробнее о событии

Трамп отреагировал на падение стоимости нефти

Известия20:08

Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен

РБК18:51

Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной

РИА Новости18:57

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

RT на русском18:14

Трамп предрек скорый рост цен на нефть

Интерфакс19:00

Трамп заявил, что рассмотрит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии

ТАСС19:24

США намерены купить 75 млн баррелей нефти и заполнить стратегические резервы

Коммерсантъ18:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:56, Ашберн

Комментарии

Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Общество

Сахалинцев просят воздержаться от поездок на природу в майские праздники

Областные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на природу в майские праздники и от разведения костров.
Сахалин.Инфо 20:46
1
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 125 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 10 человек и достигло 125, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:56
96
Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
181
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна 17:49
194
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Политика

Путин рассказал о сдерживании распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в нашей стране удалось сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции.
Арбуз 11:44
1
Энергетика

Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.
Пятый канал 19:01
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,7K
Экономика

Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса

Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса.
РБК 21:48
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
691
Экономика

Красноярский край может недополучить четверть доходов в бюджет в 2020 году

ТАСС 10:12
32
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,5K
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
49
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
868
Энергетика

Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Общество

Запланирован еще один эвакуационный рейс из Бангкока в Красноярск

Как сообщает в своем телеграм-канале Минкомсвязи РФ, очередной рейс до Красноярска из Таиланда запланирован на 23 апреля.
НГС24 20:25
2
Политика

Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, жертвами которой, по последним данным, стали 18 человек.
RT на русском 21:00
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
215
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
845
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
152
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
588
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
31
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Шоу-бизнес

Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.
ТВ Центр вчера в 11:26
8
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Футбол

«Ньюкасл» потратит 200 миллионов фунтов на трансферы

Английский "Ньюкасл", который может быть приобретен группой инвесторов из Саудовской Аравии, планирует серьезно укрепить состав во время межсезонья и потратит на новые приобретения до 200 миллионов фунтов.
ProstoProSport 01:43
Политика

Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность

Алексей Цыденов освободил Ирину Смоляк с должности заместителя руководителя администрации главы Бурятии по совершенствованию государственного управления.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:06
Экономика

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
12
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
103
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное