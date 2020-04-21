Энергетика
RT на русскомТрамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
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Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59
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