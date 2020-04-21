Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 181

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Политика Путин рассказал о сдерживании распространения коронавируса Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в нашей стране удалось сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции. 1

Энергетика Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.

Экономика Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 49

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 868

Энергетика Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.

Политика Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, жертвами которой, по последним данным, стали 18 человек.

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 215

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 845

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 588

Футбол «Ньюкасл» потратит 200 миллионов фунтов на трансферы Английский "Ньюкасл", который может быть приобретен группой инвесторов из Саудовской Аравии, планирует серьезно укрепить состав во время межсезонья и потратит на новые приобретения до 200 миллионов фунтов.

Политика Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность Алексей Цыденов освободил Ирину Смоляк с должности заместителя руководителя администрации главы Бурятии по совершенствованию государственного управления.