Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
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