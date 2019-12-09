Политика
Газета.RuТрамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США
Комсомольская правда15:42
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Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Армия и оружие
Сюрприз из Тулы для НАТО
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Происшествия
Участника акции 27 июля Малышевского приговорили к трём годам колонии
Здоровье
В Сызрани резко возросло число заразившихся смертельной болезнью
В Сызрани (Самарская область) резко увеличилось число заразившихся смертельно опасной болезнью.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Хоккей
Гулявцев: не привык обвинять игроков, но «Амуру» не хватает мастерства
Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Экономика
Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Здоровье
40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья
40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Общество
Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора
Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.