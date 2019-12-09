Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

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Общество Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

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