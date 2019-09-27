Политика

РБКРБКТрамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством своей невиновности

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Трамп назвал доказательство его невиновности в давлении на Зеленского

РЕН ТВ21:32

Трамп: доказательством моей невиновности являются слова Зеленского

Московский Комсомолец19:50

Трамп назвал лучшее доказательство своей невиновности

Lenta.ru21:05

Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского

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РБК21:11

Трамп заявил, что лучшим свидетельством его невиновности являются слова самого Зеленского

ТАСС19:24
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В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
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Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
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Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске

Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
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«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
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В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
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