Политика
РБКТрамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.
RT на русском 23:13
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22
Общество
Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru 10:06
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия 19:30
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Политика
Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
iReactor вчера в 18:03
Политика
Лавров встретился с бывшим госсекретарём США Киссинджером
Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН посетил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
RT на русском 21:55
Политика
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК 07:56
Происшествия
Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске
Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости 17:22
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорбить Героя России
«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер 14:33
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета 22:33
Авто
Lada 4x4 назвали самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня 01:57
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета 22:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Футбол
Павел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов»
Московский Комсомолец 20:25