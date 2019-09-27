Политика
РБКТрамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Трамп: доказательством моей невиновности являются слова Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Происшествия
Алтайского насильника задержали на Кипре
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
Катунь 24 00:50
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru 25 сентября в 16:35
Армия и оружие
АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой
Профиль вчера в 16:25
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 01:23
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Кино
Критики назвали минусы фильма «Гемини» с Уиллом Смитом
Многие критики холодно отозвались о фильме «Гемини» с Уиллом Смитом, в котором актер сыграл «старую» и «молодую» версии главного героя.
REGNUM 02:38
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия
Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
RT на русском вчера в 13:25
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Технологии
Робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Наука
Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние зубов и полости рта в целом.
Российская газета 01:32
Здоровье
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением
Российская газета вчера в 07:06
Интернет
Facebook тестирует функцию, скрывающую лайки под постом
Социальная сеть "Фейсбук" подтвердила свои намерения отказаться от пока ещё привычной практики демонстрации количества лайков под публикацией и начала тестирование функции, скрывающей соответствующий счётчик.
Life.ru вчера в 22:33
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Здоровье
Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат
Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.
REGNUM 25 сентября в 06:51
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18