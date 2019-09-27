Политика

РБКРБКТрамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством своей невиновности

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