Политика
Газета.RuТрамп назвал смехотворными обвинения в рамках импичмента
В США демократы палаты представителей обнародовали проект заключения в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Президента обвиняют по двум статьям - о злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей.
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Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.Газета.Ru12:59
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
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В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
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