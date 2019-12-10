с чего всё началось

В США демократы палаты представителей обнародовали проект заключения в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Президента обвиняют по двум статьям - о злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Происшествия Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Политика Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.

Футбол ФНЛ. Омари Тетрадзе может возглавить «Ротор» По имеющейся информации, если не случится форс-мажора, и если руководство волгоградского клуба не передумает менять тренера при выходе команды в Премьер-лигу, главным претендентом на место Игоря Меньщикова остается бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе.

Футбол Минюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018 Министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором упоминается, что российский бизнесмен мог дать взятку бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, чтобы гарантировать России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Музыка Легостаев назвал музыку Roxette бессмертной Музыкальный критик Илья Легостаев назвал смерть солистки Roxette Мари Фредрикссон большой утратой для всех поклонников группы.

Экономика В России резко взлетели цены на рожь В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».

Спорт Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.

Наука У супербактерии нашли «ахиллесову пяту» В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.