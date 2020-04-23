Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.

с чего всё началось

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом. К таким выводам пришли ученые, которые исследовали анализы 3 тыс. человек в штате - результаты показали наличие антител к коронавирусу у 13,9% жителей, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

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