Коронавирус
Газета.RuТрамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом. К таким выводам пришли ученые, которые исследовали анализы 3 тыс. человек в штате - результаты показали наличие антител к коронавирусу у 13,9% жителей, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
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Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.РИА Новостивчера в 18:31
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