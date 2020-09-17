Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.