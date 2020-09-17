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МИР 24
МИР 24

Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется в октябре

США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, передает «МИР 24».В источнике
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Фонтанка.Ру

Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»

Фонтанка.Ру02:28
РБК

Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

РБК19:38
РИА Новости

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

РИА Новости17:33
Lenta.ru

Трамп назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в США

Lenta.ru18:15
ТАСС

Администрация США планирует начать распределение вакцины от COVID-19 в середине октября

ТАСС18:03
Газета.Ru

Трамп представил план распределения вакцины от COVID-19 среди населения

Газета.Ru17:35
Интерфакс

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Интерфакс18:32

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вести.Ru02:44
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русскомвчера в 10:59