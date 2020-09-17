Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется в октябре
Смотрите также
Официально представлена новая игра по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
СК начал проверку обстоятельств смерти Легкоступовой
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Шойгу заявил об усилении военного контингента на востоке России
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита
Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году
Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Sony назвала цены на PlayStation 5 в России
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, передает «МИР 24».В источнике
Подробнее о событии