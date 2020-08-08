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ТАСС
ТАСС

Трамп назвал свое переизбрание «последним, чего хочет Россия»

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я.
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Интерфакс

Трамп намерен быстро заключить сделки с Ираном и КНДР в случае переизбрания

Интерфакс21:14
RT на русском

Трамп рассказал об отношении России и КНР к его переизбранию

RT на русском20:52
ТАСС

Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР

ТАСС20:27
Life.ru

Трамп рассказал, кого Россия «хотела бы видеть последним» на посту президента США

Life.ru20:37
РЕН ТВ

Трамп назвал свое переизбрание президентом «последним, чего хочет РФ»

РЕН ТВ20:35
ИА Красная Весна

Трамп засомневался, что в Кремле хотят его переизбрания

ИА Красная Весна20:40
REGNUM

Трам заявил о нежелании России видеть его президентом США

REGNUM20:51

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