Трамп назвал свое переизбрание «последним, чего хочет Россия»

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Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.