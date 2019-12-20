Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что представлять его интересы в сенате на процессе в рамках импичмента будет адвокат Пэт Чиполлоне. Кроме него предполагается присутствие еще нескольких юристов.
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Трамп назвал своего защитника на судебном процессе по импичменту в Сенате

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