Политика
Российская газетаТрамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп заявил, что представлять его интересы в сенате на процессе в рамках импичмента будет адвокат Пэт Чиполлоне. Кроме него предполагается присутствие еще нескольких юристов.
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Футбол
УЕФА раскрыл сумму призовых выплат российским футбольным клубам
Петербургский «Зенит» стал лидером по призовым среди российских клубов по итогам прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Шоу-бизнес
Фадеев высказался об отказе Пугачевой петь на «огоньках»
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Бакалавр по биохимии выиграла конкурс «Мисс Америка»
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии Камилль Шрайер из штата Виргиния, сообщает телеканал CNN.
Общество
В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck
Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Политика
Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Общество
Названы самые пивные регионы России
Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива.
Армия и оружие
Израиль атаковал объект ХАМАС в ответ на обстрел
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк погрязла в долгах за коммуналку
Политика
США предупредили подрядчика «Северного потока-2» о фатальных санкциях
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными последствиями" швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток – 2".
Армия и оружие
В Нижнем Новгороде прошли испытания беспилотной машины
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Финансы
Курс валют на 17 декабря: доллар и евро растут
Центробанк РФ во вторник, 17 декабря, обнародовал официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте.
Происшествия
Возле приемной ФСБ на Лубянке раздались выстрелы
Вечером на Лубянке возле приемной ФСБ раздались выстрелы. Очевидцы сообщили о перекрытии улиц и появлении полицейских с автоматами.
Технологии
В Microsoft заставят пользователей перейти на свой новый браузер
Новый браузер Edge появится на компьютерах с выходом очередного обновления ОС, которое станет доступно с 15 января 2020 года.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.