Президент США Дональд Трамп заявил, что представлять его интересы в сенате на процессе в рамках импичмента будет адвокат Пэт Чиполлоне. Кроме него предполагается присутствие еще нескольких юристов.

Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате

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