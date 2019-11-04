Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией и Украиной

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