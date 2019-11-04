Политика
ИзвестияТрамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Политика
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
РИА Новости 22:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 15:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Футбол
«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ
РИА Новости 13:52
Политика
Бабченко рассказал об условии возвращения на Украину
Покинувший территорию Украины журналист Аркадий Бабченко назвал условие своего возвращения.
Вечерняя Москва 22:15
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Алтайская правда 01 ноября в 19:37
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке
В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 21:40
Футбол
На Украине рассказали, как обворовали УЕФА
Восемь миллионов евро, выделенных УЕФА на поддержку футбола, были потрачены на строительство завода. Об этом рассказали украинские СМИ.
Аргументы недели 11:06
Здоровье
Число души 2: как сохранить и приумножить здоровье тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа
Люди с Числом души 2 редко могут похвастаться крепким телосложением и отменным здоровьем.
7Дней.ру 01 ноября в 20:00
Футбол
«Лацио» вырвал победу над «Миланом»
«Лацио» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 2:1.
ProstoProSport 16:40
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Музыка
Тейлор Свифт и Билли Айлиш стали триумфаторами MTV Europe Music Awards
В испанской Севилье 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, победителями в главных категориях стали американские исполнительницы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, сообщает Reuters.
Известия 20:40
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Общество
Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников
Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».
ИА Клерк.Ру 01 ноября в 05:59
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон дал свой первый комментарий в ранге шестикратного чемпиона мира Формулы 1.
Autosport.com.ru 16:43
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском 22:58
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики Motorola RAZR 2019
Ferra вчера в 08:45
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20