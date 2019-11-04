Политика
ИзвестияТрамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Отправлен в отставку главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач.
Известия 16:56
Музыка
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV
Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
РБК 19:01
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Происшествия
В Сети обсуждают видео с женщиной, избивающей маленького ребенка
В Сети обсуждают видео с женщиной, отчитывающей и избивающей маленького мальчика.
РЕН ТВ 06:42
Здоровье
Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут
Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.
Infox.ru 01 ноября в 11:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Экономика
Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий
Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Армия и оружие
В Золотом приступили к разминированию территорий
Процесс разминирования начался на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое под Луганском.
ТК Звезда 07:52
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru 02:21
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями
На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 22:17
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 01 ноября в 07:04
Наука
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Gazeta.SPb 13:53
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Наука
Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном
Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Экономика
На аукционе в Дубае АЛРОСА реализовала 112 крупных алмазов
SakhaNews 01 ноября в 08:47