Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

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