Политика
ИзвестияТрамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Политика
Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
РИА Новости 18:15
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру 15:48
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Политика
В Раде не увидели прогресса по закону об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».
РБК 13:52
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.
Ридус 31 октября в 17:43
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости вчера в 02:01
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
Политика
Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
RT на русском 17:36
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа
Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.
Весьма 14:36
Наука
Названо самое безжизненное место на Земле
Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии
Газета.Ru вчера в 13:50
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 12:17
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Privet-Rostov.ru 13:39
Кино
Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи
Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru вчера в 07:00
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Происшествия
Район поисков пропавших в Приморье рыбаков расширен до Сахалина
МЧС расширило район поисков рыбаков, пропавших в Приморье. Теперь их ищут до побережья Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 31 октября в 21:50
Футбол
Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
Газета.Ru 14:52