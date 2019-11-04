Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем. Это заявление он сделал 3 ноября в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией и Украиной

ТАСС14:00

Трамп назвал очень хорошими его отношения с Россией

RT на русском16:13

Трамп рассказал о своих отношениях с РФ, Украиной и Китаем

РЕН ТВ14:02

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Известия14:55

Трамп считает свои отношения с Россией очень хорошими

URA.Ru17:03

Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной

Life.ru14:57

Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной

РБК18:25
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