Энергетика
ИзвестияТрамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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Путин назвал уровень участия государства в экономике сбалансированным
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС назвал уровень участия государства в экономике страны сбалансированным.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Премьеры фильмов «Мулан», «Оленьи рога» и «Новые мутанты» были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
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Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
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«КиноПоиск HD» выпустит семь новых сериалов
Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Энергетика
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RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
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Продажи и отгрузки Monster Hunter World: Iceborne достигли 5 млн копий
Ко 2 января 2020 года отгрузки и цифровые продажи Monster Hunter: World достигли рекордных для игр Capcom 15 млн копий.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Футбол
Будущий новичок «Челси» Зиеш уговаривает клуб подписать Онану
Полузащитник амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш, который летом станет игроком лондонского "Челси", пытается убедить английский клуб приобрести своего нынешнего одноклубника, голкипера Андре Онану, который является его близким другом и не против перехода в команду АПЛ, сообщает Daily Mail.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на торгах на Московской бирже
Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
Гаджеты
Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11
В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Политика
Все регионы России одобрили закон о поправке к Конституции
Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке к Конституции, сообщила пресс-служба.
Политика
Козак сообщил о новом механизме урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, который теперь курирует ситуацию на востоке Украины, сообщил о создании нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по улучшению качества сна
13 марта при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день сна, в честь этого события специалисты Роспотребнадзора поделились советами по улучшению качества сна.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".