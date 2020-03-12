Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Энергетика Мировые цены на нефть уверенно растут RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.

Общество Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.

Экономика Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.

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Гаджеты Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11 В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.

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Общество Роспотребнадзор дал советы по улучшению качества сна 13 марта при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день сна, в честь этого события специалисты Роспотребнадзора поделились советами по улучшению качества сна.