Вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко выступят вместе с группой Little Big на "Евровидении - 2020".

Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек — These Nudes Do Not Exist. Фотографии у сервиса получаются реалистичными.