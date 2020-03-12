с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество «Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.

Экономика Котировки «Распадской» взлетели на 14% на новостях о дивидендах Как стало известно на ленте раскрытия информации в пятницу, Банк России в середине февраля дал рекомендации годовому собранию акционеров "Распадской" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года.

Технологии Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек — These Nudes Do Not Exist. Фотографии у сервиса получаются реалистичными.

Авто В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.

Общество На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.

Шоу-бизнес Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие Турция объявила России ультиматум по Сирии Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.