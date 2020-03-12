с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Политика В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.

Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Финансы Банк России предвидит ускорение инфляции Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Общество Росреестр скрыл сведения о квартире Терешковой Москва, 13 марта 2020, 09:57 — REGNUM Информация об элитной недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») оказалась недоступной в Росреестре.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Гаджеты Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10 Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.