Энергетика
ИзвестияТрамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мог только мечтать о сложившейся в данный момент на рынке цене на нефть и сравнил эффект от ее падения с сокращением налогов, передает «РИА Новости».Rambler News Serviceвчера в 14:26
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