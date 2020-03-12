с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Политика Песков рассказал о защите Путина от коронавируса Песков подчеркнул, что Путин не был в контакте с депутатом от ЛДПР в Госдуме Сергеем Катасоновым, отправленным принудительно на карантин.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Космос Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Экономика 62 российских региона могут остаться без резервов В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Общество Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.

Наука Названо популярное обезболивающее, которое негативно влияет на печень Согласно результатам нового исследования специалистов из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.

Футбол РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Общество В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.