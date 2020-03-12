Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог только мечтать о сложившейся в данный момент на рынке цене на нефть и сравнил эффект от ее падения с сокращением налогов, передает «РИА Новости
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