Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиТрамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", — заявил Трамп. Со слов действующего президента США, убитый Касем Сулеймани готовил ряд "нападений на американских дипломатов и военнослужащих".
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Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

РБК15:39

Трамп заявил, что Сулеймани был «террористом номер один в мире»

Московский Комсомолец16:22

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Известия16:12

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

РИА Новости15:42

Президент США Дональд Трамп назвал погибшего иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один в мире»

Эхо Москвы18:07

Трамп выступил с заявлением и назвал Сулеймани террористом номер один

Life.ru15:34

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

ТАСС15:18
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Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РБК 21:03
Армия и оружие

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 16:59
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 16:10
Общество

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM вчера в 22:19
Происшествия

Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса

Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Украина.ру 08:49
Экономика

Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области

Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:50
Политика

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
RT на русском 17:55
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Финансы

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 01 января в 03:11
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Коммерсантъ 13:59
Происшествия

В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека

В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.
Волга Ньюс 14:27
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Общество

В Австралии вызвали 3000 резервистов для борьбы с пожарами

RT на русском 21:56
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru 21:20
Хоккей

Кузнецов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Sport24.ru 20:55
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Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

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Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Недвижимость

Квартиры на «вторичке» в Томске подорожали за год на 9%

Средняя цена квартиры на "вторичке" в Томске составила 3052938 рублей, за год цены на такое жилье выросли на 9,3 %.
Tomsk.Ru 21:00
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
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Сборная США по футболу отказалась ехать на Ближний Восток

Globallookpress Сборная США по футболу должна была провести в Катаре тренировочный 20-дневный сбор.
РЕН ТВ 21:40
Политика

МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
News.ru 00:32
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Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС 31.12.19 в 16:20
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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