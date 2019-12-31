Армия и оружие
Народные новостиТрамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", — заявил Трамп. Со слов действующего президента США, убитый Касем Сулеймани готовил ряд "нападений на американских дипломатов и военнослужащих".
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Общество
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Происшествия
Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса
Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Экономика
Налоговый режим для самозанятых вводится в Волгоградской области
Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», которое обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, сообщили «НовостиВолгогарда.ру» в пресс-службе УФНС по Волгоградской области.
Политика
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Происшествия
В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека
В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Общество
В Австралии вызвали 3000 резервистов для борьбы с пожарами
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Хоккей
Кузнецов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Недвижимость
Квартиры на «вторичке» в Томске подорожали за год на 9%
Средняя цена квартиры на "вторичке" в Томске составила 3052938 рублей, за год цены на такое жилье выросли на 9,3 %.
Футбол
Сборная США по футболу отказалась ехать на Ближний Восток
Globallookpress Сборная США по футболу должна была провести в Катаре тренировочный 20-дневный сбор.
Политика
МИД Ирана вызвал швейцарского посла после убийства Сулеймани
Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции является «актом международного терроризма США».
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.