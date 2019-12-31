"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", — заявил Трамп. Со слов действующего президента США, убитый Касем Сулеймани готовил ряд "нападений на американских дипломатов и военнослужащих".

Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

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