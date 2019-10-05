Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ

Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет
 журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
РБКвчера в 20:56

Подробнее о событии

Time узнал о планах Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям

РБКвчера в 21:22

Time: Трамп готов снять с КНДР санкции ООН на 3 года в обмен на демонтаж центра в Йонбёне

ТАССвчера в 17:32

Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:20

СМИ: Трамп готов снять санкции ООН с КНДР на три года в обмен на демонтаж ядерного центра в Йонбёне

Коммерсантъвчера в 18:50

Трамп допустил снятие санкций с КНДР в обмен на демонтаж ядерного центра в Йонбене

Известиявчера в 18:26

Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям

Интерфаксвчера в 18:23

Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций

Газета.Ruвчера в 19:31
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Экономика

«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03 октября в 03:00
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Происшествия

В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину

Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия вчера в 16:24
Футбол

Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»

Сюда трижды приезжали испанские клубы. Пару раз «Краснодар» в этих поединках победил, уступил и сыграл вничью.
Кубань 24 вчера в 05:53
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Футбол

Российские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира

Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года.
РЕН ТВ 03 октября в 08:53
Здоровье

В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять

По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.
Наша версия 02 октября в 06:11
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика

В Киеве определили день перевода русскоязычных школ на украинский язык

Газета.Ru вчера в 15:31
Политика

Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа

Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 03 октября в 05:11
Политика

Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Общество

Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления пестициды

Эксперты Роскачества провели исследования лапши быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах.
АБН 03 октября в 04:36
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья

REGNUM вчера в 01:40
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

РБК вчера в 12:13
Космос

«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году

"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Политика

В Иране задержана журналистка из России

В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета вчера в 05:25
Технологии

Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж

Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 вчера в 18:00
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
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