Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы? Предполагается, что мы должны защищать ее от России. Но так не пойдет. Мы сократим численность до 25 тыс. военнослужащих.

США намерены сократить численность своих военнослужащих на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме в понедельник, 15 июня.

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

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