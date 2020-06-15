Политика
РБКТрамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек.
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Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Энергетика
Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Футбол
ЦСКА показал, как готовится к матчу с «Зенитом»
ЦСКА продолжает готовиться к матчу против «Зенита» в Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 16:08
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые.
Известия 00:29
Политика
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Происшествия
В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает региональный главк СК РФ.
РИА Новости 01:31
Политика
В Белом доме отреагировали на приговор Полу Уилану
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена, власти страны сделают все возможное, чтобы осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан вернулся на родину.
Московский Комсомолец вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве
Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом.
RT на русском 01:45
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
Общество
АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян
Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва вчера в 14:48
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Футбол
Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22