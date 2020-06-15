Политика

РБКРБКТрамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек.
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Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Вести.Ruвчера в 18:37

Трамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии

РБКвчера в 17:01

Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии

Российская газетавчера в 16:13

Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии

РИА Новостивчера в 16:45

Трамп пообещал сократить число военных в Германии

RT на русскомвчера в 16:33

Трамп сократит численность военных США в Германии до 25 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 16:28

США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. человек

ТАССвчера в 16:56
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

РБК 01:41
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Энергетика

Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ

Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Футбол

ЦСКА показал, как готовится к матчу с «Зенитом»

ЦСКА продолжает готовиться к матчу против «Зенита» в Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 16:08
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM вчера в 08:29
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Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Политика

Жириновский предложил разделить США на две части

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые.
Известия 00:29
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Политика

Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
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Происшествия

В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте

Задержана женщина, побившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает региональный главк СК РФ.
РИА Новости 01:31
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Политика

В Белом доме отреагировали на приговор Полу Уилану

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена, власти страны сделают все возможное, чтобы осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан вернулся на родину.
Московский Комсомолец вчера в 19:56
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве

Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом.
RT на русском 01:45
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
15
Общество

АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян

Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва вчера в 14:48
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
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Происшествия

В Челябинске возбуждено дело о хищении 31 млн у дольщиков

Доступ1 01:43
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
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Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Футбол

Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве

"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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