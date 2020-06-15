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Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

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Здоровье Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia. 3

Футбол Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо» Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.