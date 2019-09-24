На 2017 Киев получил от США всего 1,3 млрд долларов, причем в основном на военные цели. Таким образом, дело не в Евросоюзе. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину.

Дональд Трамп намерен блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны. Как пишет РИА Новости, об этом президент США заявил в штаб-квартире ООН.

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