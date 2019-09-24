Политика
Национальная служба новостейТрамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Дональд Трамп намерен блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны. Как пишет РИА Новости, об этом президент США заявил в штаб-квартире ООН.
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На 2017 Киев получил от США всего 1,3 млрд долларов, причем в основном на военные цели. Таким образом, дело не в Евросоюзе. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельЭкономика сегодня 18:16
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