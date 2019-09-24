Политика
RT на русскомТрамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
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Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Футбол
Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера из-за неудачного старта сезона.
RT на русском 10:14
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Политика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Здоровье
Новые власти Владимирской области отказались спасать тяжелобольного ребенка
Во Владимирской области чиновники отказалась покупать дорогостоящее лекарство, которое могло бы спасти ребенка от тяжелого генетического заболевания – нейрональный цероидный липофусциноз.
Взгляд.ру 08:58
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Футбол
Стогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»
Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных.
Нева Спорт 09:34
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Политика
Соловьев вышел из себя в эфире из-за «либерального бреда»
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что у него был очень эмоциональный эфир в передаче на телеканале "Россия 1". Соловьев признался, что его настолько вывел из себя "либеральный бред про российскую историю", что он кричал и ударил по барьеру в студии.
Экономика сегодня вчера в 22:50
Путешествия
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты из «Пулково»
Сергеев рассказал, что компании Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе представили свои планы маршрутов полетов из петербургского международного аэропорта.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:20
Общество
Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики
Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».
Snob.ru вчера в 20:18
Футбол
Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Футбол
Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54
Финансы
ЦБ сообщил о снижении объёма сомнительных операций в банках РФ
Объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сообщает Банк России.
News.ru 05:58
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Общество
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах
Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.
Чемпионат 08:53
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Футбол
В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29