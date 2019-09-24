Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп назвал условие выделения помощи Украине

США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
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Трамп грозится заморозить финансовую помощь Украине

Говорит Москва10:23

Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий

Взгляд.ру09:57

Трамп в ООН назвал условие разморозки финансовой помощи Украине

РБК10:06

Трамп: США будут задерживать помощь Украине, пока к этому не присоединится Европа

ПРАЙМ10:04

Трамп рассказал, как долго США не будут выделять средства Украине

ТК Звезда10:01

Трамп назвал условие выделения помощи Украине

RT на русском10:13

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Газета.Ru09:52
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Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Футбол

Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера из-за неудачного старта сезона.
RT на русском 10:14
Общество

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Политика

Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета

Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Здоровье

Новые власти Владимирской области отказались спасать тяжелобольного ребенка

Во Владимирской области чиновники отказалась покупать дорогостоящее лекарство, которое могло бы спасти ребенка от тяжелого генетического заболевания – нейрональный цероидный липофусциноз.
Взгляд.ру 08:58
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Футбол

Стогниенко: Для меня загадка, как работает стриминг на «Okko Спорт»

Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных.
Нева Спорт 09:34
Экономика

Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше

Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой

Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Политика

Соловьев вышел из себя в эфире из-за «либерального бреда»

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что у него был очень эмоциональный эфир в передаче на телеканале "Россия 1". Соловьев признался, что его настолько вывел из себя "либеральный бред про российскую историю", что он кричал и ударил по барьеру в студии.
Экономика сегодня вчера в 22:50
Путешествия

Европейские лоукостеры подали заявки на полеты из «Пулково»

Сергеев рассказал, что компании Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе представили свои планы маршрутов полетов из петербургского международного аэропорта.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:20
Общество

Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики

Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».
Snob.ru вчера в 20:18
Футбол

Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»

Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Футбол

Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54
Финансы

ЦБ сообщил о снижении объёма сомнительных операций в банках РФ

Объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сообщает Банк России.
News.ru 05:58
Общество

Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Общество

Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.
РИА Новости 08:56
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика

В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.
Чемпионат 08:53
Спорт

Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА

РБК 09:11
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Армия и оружие

В России появится истребитель шестого поколения

В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Футбол

В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
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