Политика
РЕН ТВТрамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.РБКвчера в 20:56
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Трамп допустил снятие санкций с КНДР в обмен на демонтаж ядерного центра в Йонбене
Известиявчера в 18:26
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В МЧС России многоэтажки признали самыми защищенными многоквартирными домами в плане пожарной безопасности.
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Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
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Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
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5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
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Оренбург — Динамо 0:0 (2-й тайм)
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что хорошо изучил «Оренбург» — соперника бело-голубых по матчу 12-го тура РПЛ.
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Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
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«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
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Бой Шилдс-Хабазин отменен после нападения на тренера Хабазин
Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Хабазин Джеймса Али Башира во время взвешивания.
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Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
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Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
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В России впервые появились смартфоны вьетнамского производителя
Заметим, что бренд имеет и испанские корни: в декабре прошлого года было объявлено, что Vingroup приобретает 51% компании BQ (не российской, а именно испанской - ред.). В результате и появился Vsmart, занимающийся выпуском смартфонов.
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Студия Disney снимет игровой фильм по мотивам мультфильма "Инспектор Гаджет".
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В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.