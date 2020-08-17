Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
Смотрите также
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Тихановская из Литвы пообещала стать национальным лидером Беларуси
Кратчлоу обвинил MotoGP в избыточном тиражировании аварии в Шпильберге
Названо число пропавших участников протеста в Белоруссии
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор попал в больницу
Мальчики двух и трех лет погибли после падения из окна под Ростовом
Женщина пострадала при пожаре в общежитии вуза на севере Москвы
Неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур в Ингушетии
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
США и Польша призвали Белоруссию к диалогу с обществом
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно отслеживают положение дел в республике.В источнике
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
Подробнее о событии