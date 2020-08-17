Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно отслеживают положение дел в республике.