Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Инфорос
Инфорос

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно отслеживают положение дел в республике.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
Подробнее о событии
РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБК11:14
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъ11:12
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:55
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ru10:50
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:49
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:42
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новости10:26
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь11:48

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
6

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Кратчлоу обвинил MotoGP в избыточном тиражировании аварии в Шпильберге

Видео и фото жесткой аварии на гонке MotoGP в Австрии Заезд тотчас остановили красными флагами, и все время, которое потребовалось для приведения трассы в порядок и подготовки к рестарту, в официальной трансляции продолжали крутить кадры аварии.
Motorsport.com Россия12:16