Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
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Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно отслеживают положение дел в республике.В источнике
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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