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Инфорос
Инфорос

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов главы государства продолжаются массовые протестные акции, предает агентство Reuters. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно отслеживают положение дел в республике.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:49
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъ11:12
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:55
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ru10:50
РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБК11:14
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:42
РИА Новости

Трамп назвал происходящее в Белоруссии ужасным

РИА Новости10:26
КП - Беларусь

Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь11:48

Вагнер Лав: был готов занять место на скамейке запасных в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что клуб не стал приобретать бразильца из-за того, что Лав мог быть только игроком основного состава, а не запасным.
Чемпионат11:38

Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Экономика сегодня02:54
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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