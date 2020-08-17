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CT news

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБКвчера в 11:14
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Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

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Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

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Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

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