Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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