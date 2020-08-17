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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБКвчера в 11:14
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъвчера в 11:12
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:50
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:55
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:42
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новостивчера в 10:26
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
РБК17:59

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РИА Новостивчера в 10:49
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