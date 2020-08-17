Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
CT news
CT news

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
Подробнее о событии
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новостивчера в 10:26
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъвчера в 11:12
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:55
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:50
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:42
РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБКвчера в 11:14
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 11:48

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
934

ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 24вчера в 13:38

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
107

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
509