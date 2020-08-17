Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.