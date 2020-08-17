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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБК11:14
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъ11:12
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:42
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ru10:50
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:49
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:55
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новости10:26
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь11:48

В Кирове пьяный сын экс-депутата Госдумы Доронина устроил гонки с ДПС

Сотрудники ДТП города Кирова задержали за вождение в нетрезвом виде 23-летнего сына бывшего депутата Государственной Думы от "Справедливой России" Сергея Доронина- Тимура, передает в понедельнику Telegram-канал Lshot.
SM News Киров16:08

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Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
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