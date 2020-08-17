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CT news

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБКвчера в 11:14
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъвчера в 11:12
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:42
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:50
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:55
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новостивчера в 10:26
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 11:48

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Lenta.ruвчера в 08:34
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Газета.Ru18:33
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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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